Hettenschlag

Fête du pâté en croûte

Hettenschlag Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Grande soirée Pâté en croûte chaud , rehaussée par une animation musicale assurée par DJ Dany. .

Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 93 36

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English :

L’événement Fête du pâté en croûte Hettenschlag a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach