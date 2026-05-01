Fête du pâté en croûte Hettenschlag
Fête du pâté en croûte Hettenschlag samedi 23 mai 2026.
Hettenschlag
Fête du pâté en croûte
Hettenschlag Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Grande soirée Pâté en croûte chaud , rehaussée par une animation musicale assurée par DJ Dany. .
Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 93 36
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English :
L’événement Fête du pâté en croûte Hettenschlag a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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