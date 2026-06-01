Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table, Place du Village de Druillat, Druillat

Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table Samedi 1 août, 09h00 Place du Village de Druillat Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T09:00:00+02:00 – 2026-08-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T09:00:00+02:00 – 2026-08-01T19:00:00+02:00

Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table

Un voyage de saveurs, de découvertes et de partage

Grand Concours Amateur de Tartes aux Prunes

Animations musicales

Artisans locaux

Place du Village de Druillat Route de Pont d’Ain 01160 Druillat Druillat 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Un voyage de saveurs, de découvertes et de partage fête autre

Sauvegarde du Patrimoine de Druillat