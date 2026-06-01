Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table, Place du Village de Druillat, Druillat
Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table, Place du Village de Druillat, Druillat samedi 1 août 2026.
Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table Samedi 1 août, 09h00 Place du Village de Druillat Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T09:00:00+02:00 – 2026-08-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T09:00:00+02:00 – 2026-08-01T19:00:00+02:00
Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table
Un voyage de saveurs, de découvertes et de partage
Grand Concours Amateur de Tartes aux Prunes
Animations musicales
Artisans locaux
Place du Village de Druillat Route de Pont d’Ain 01160 Druillat Druillat 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Un voyage de saveurs, de découvertes et de partage fête autre
Sauvegarde du Patrimoine de Druillat