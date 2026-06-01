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Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table, Place du Village de Druillat, Druillat

Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table, Place du Village de Druillat, Druillat

Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table, Place du Village de Druillat, Druillat samedi 1 août 2026.

Lieu : Place du Village de Druillat

Adresse : Route de Pont d'Ain 01160 Druillat

Ville : 01160 Druillat

Département : Ain

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif : Entrée Libre

Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table Samedi 1 août, 09h00 Place du Village de Druillat Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T09:00:00+02:00 – 2026-08-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T09:00:00+02:00 – 2026-08-01T19:00:00+02:00

Fête du Patrimoine Gastronomique et Arts de la Table

Un voyage de saveurs, de découvertes et de partage

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Place du Village de Druillat Route de Pont d’Ain 01160 Druillat Druillat 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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Sauvegarde du Patrimoine de Druillat