FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37) Ambillou
FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37) Ambillou samedi 13 juin 2026.
Ambillou
FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37)
Plan d’eau Ambillou Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-14 01:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Nous organisons comme chaque année la fête du plan d’eau d’Ambillou tout le week-end.
Buvette Restauration Animations Fête foraine.
Samedi soir Concert Feux d’artifice Bal populaire.
Dimanche Vide-grenier Animations Expositions d’artisans.
Nous organisons comme chaque année la fête du plan d’eau d’Ambillou tout le week-end.
Buvette Restauration Animations Fête foraine.
Samedi soir Concert Feux d’artifice Bal populaire.
Dimanche Vide-grenier Animations Expositions d’artisans. .
Plan d’eau Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 04 31 18 comitedesfetes.ambillou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As every year, we’re organizing the Ambillou lake festival for the whole weekend.
Refreshment bar Catering Entertainment Funfair.
Saturday evening: Concert Fireworks Popular ball.
Sunday: Garage sale Entertainment Craft exhibitions.
L’événement FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37) Ambillou a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE