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FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37) Ambillou

FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37) Ambillou

FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37) Ambillou samedi 13 juin 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 37340 Ambillou

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Ambillou

FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37)

Plan d’eau Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-14 01:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Nous organisons comme chaque année la fête du plan d’eau d’Ambillou tout le week-end.
Buvette Restauration Animations Fête foraine.
Samedi soir Concert Feux d’artifice Bal populaire.
Dimanche Vide-grenier Animations Expositions d’artisans.
Nous organisons comme chaque année la fête du plan d’eau d’Ambillou tout le week-end.
Buvette Restauration Animations Fête foraine.
Samedi soir Concert Feux d’artifice Bal populaire.
Dimanche Vide-grenier Animations Expositions d’artisans.   .

Plan d’eau Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 04 31 18  comitedesfetes.ambillou@gmail.com

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English :

As every year, we’re organizing the Ambillou lake festival for the whole weekend.
Refreshment bar Catering Entertainment Funfair.
Saturday evening: Concert Fireworks Popular ball.
Sunday: Garage sale Entertainment Craft exhibitions.

L’événement FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37) Ambillou a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE