Ambillou

FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37)

Plan d’eau Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-14 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Nous organisons comme chaque année la fête du plan d’eau d’Ambillou tout le week-end.

Buvette Restauration Animations Fête foraine.

Samedi soir Concert Feux d’artifice Bal populaire.

Dimanche Vide-grenier Animations Expositions d’artisans.

Nous organisons comme chaque année la fête du plan d’eau d’Ambillou tout le week-end.

Buvette Restauration Animations Fête foraine.

Samedi soir Concert Feux d’artifice Bal populaire.

Dimanche Vide-grenier Animations Expositions d’artisans. .

Plan d’eau Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 04 31 18 comitedesfetes.ambillou@gmail.com

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English :

As every year, we’re organizing the Ambillou lake festival for the whole weekend.

Refreshment bar Catering Entertainment Funfair.

Saturday evening: Concert Fireworks Popular ball.

Sunday: Garage sale Entertainment Craft exhibitions.

L’événement FETE DU PLAN D’EAU A AMBILLOU (37) Ambillou a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE