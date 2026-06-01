Lamblore

Fête du Poney Club

Le Champ Brûle Lamblore Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

C’est la fête annuelle du Poney Club ! Rejoignez-les pour célébrer cette fin d’année et découvrez les activités proposées par le club. Au programme présentation du baby poney , démonstration de travail à pied, spectacle d’équitation artistique accompagné de l’Orchestre de Randonnai.

C’est la fête annuelle du Poney Club ! Rejoignez-les pour célébrer cette fin d’année et découvrez les activités proposées par le club. Au programme présentation du baby poney , démonstration de travail à pied, spectacle d’équitation artistique accompagné de l’Orchestre de Randonnai. .

Le Champ Brûle Lamblore 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 84 39 16 46 emmeline.carton@orange.fr

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English :

It’s the Pony Club’s annual party! Join us to celebrate the end of the year and discover the activities offered by the club. On the program: presentation of the baby pony , demonstration of working on foot, artistic riding show accompanied by the Orchestre de Randonnai.

L’événement Fête du Poney Club Lamblore a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE