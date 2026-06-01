Lamblore

Spectacle Quand l’orchestre rencontre l’équitation

Le Champ Brûle Lamblore Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de la fête annuelle du Poney Club du Champ Brûlé, le club vous propose un spectacle offrant un dialogue inédit entre l’orchestre de Randonnai et équitation artistique. Le thème du spectacle ? Carnaval de Venise !

A l’occasion de la fête annuelle du Poney Club du Champ Brûlé, le club vous propose un spectacle offrant un dialogue inédit entre l’orchestre de Randonnai et équitation artistique. Le thème du spectacle ? Carnaval de Venise ! .

Le Champ Brûle Lamblore 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 84 39 16 46 emeline.carton@orange.fr

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English :

To mark the Champ Brûlé Pony Club’s annual festival, the club is putting on a show featuring a unique dialogue between the Randonnai orchestra and artistic horsemanship. The theme of the show? Carnival in Venice!

L’événement Spectacle Quand l’orchestre rencontre l’équitation Lamblore a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE