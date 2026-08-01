Informations pratiques

Frontignan

FÊTE DU PORT 2026 — À L’ABORDAGE !

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Organisée par la Ville de Frontignan la Peyrade en partenariat avec les associations, la Fête du Port propose le 14 août une journée entière d’animations maritimes et festives au port de plaisance tournoi de joutes, balades sur l’étang, visite du navire pirate Odin, initiation à la rame traditionnelle, repas musical et feu d’artifice en clôture. Une journée populaire et familiale incontournable.

Un navire pirate en escale à Frontignan

Le navire Odin, un impressionnant vieux gréement de 16,70 mètres entièrement reconfiguré en bateau pirate par l’association French Spring Breaker, est en escale au port de Frontignan la Peyrade du 10 au 15 août. Visite gratuite de 10h à 12h, et grand spectacle des pirates à 20h30.

Des balades et des démonstrations tout au long de la journée

Balades sur l’étang d’Ingril à bord de la barque La Marion organisées par les Pêcheurs plaisanciers du port des pauvres, accueil des embarcations à voiles latines des Gréements Languedociens avec parades et matelotage, initiation à la rame traditionnelle par Muscat Rames, grands jeux en bois de la médiathèque Montaigne — de quoi occuper petits et grands toute la journée.

Joutes, repas et feu d’artifice

À 17h, démonstration de joutes organisée par la Société des jouteurs frontignanais dans le chenal nord. À 19h, grand repas en musique avec menu moules-frites. À 22h, promenade en mer pour contempler le feu d’artifice depuis les flots, puis feu d’artifice à 22h30 — gratuit et tout public. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

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English :

Organized by the City of Frontignan-la-Peyrade in partnership with local organizations, the Fête du Port offers a full day of maritime and festive activities on August 14 at the marina: a jousting tournament, boats trips on the lake, a tour of the pirate ship Odin, an introduction to traditional rowing, a meal with live music, and a closing fireworks display. A must-see event for the whole family.

L’événement FÊTE DU PORT 2026 — À L’ABORDAGE ! Frontignan a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau