Informations pratiques

Frontignan

THE SWING OF GOSPEL

3 Rue Député Lucien Salette Frontignan Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Th Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France. Leur passion commune pour la musique gospel les réunit sur scène, où ils témoignent de leur amour pour ce style musical et diffusent la joie de vivre. En interprétant des morceaux classiques du gospel ainsi que des négro spirituals, le groupe offre un véritable hymne à la célébration et à l’émotion. .

3 Rue Député Lucien Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 52 92 23 10 gospelchoir34@gmail.com

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English :

L’événement THE SWING OF GOSPEL Frontignan a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau