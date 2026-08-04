Informations pratiques

Frontignan

TOTAL MUSCLUM — 14E ÉDITION DU CONCOURS INTERGALACTIQUE

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez tester les nombreuses recettes de brasucade de moules en lice pour la 14e édition du concours intergalactique Total Musclum. Dégustation, vente, concours de brasucadiers, le tout dans une ambiance musicale pour un rendez-vous à partager en famille ou entre amis. Un événement populaire et gourmand au coeur de Frontignan, avec les vignerons et leur muscat en prime.

La brasucade de moules — une tradition du bassin de Thau

La brasucade est une cuisson traditionnelle des moules sur un plateau de fer chauffé à la braise — une technique populaire et festive typique du littoral languedocien, où les moules de l’étang de Thau sont rôties à vif dans leur coquille. Chaque brasucadier a sa recette secrète, jalousement gardée — herbes, vins, épices, garlic — et Total Musclum est la grande messe annuelle de cet art culinaire populaire.

14e édition d’un concours devenu légendaire

Depuis 14 ans, le concours intergalactique Total Musclum réunit les meilleurs brasucadiers de la région pour une compétition festive et gourmande au coeur de Frontignan. Les vignerons seront présents aux côtés des brasucadiers pour accompagner les meilleures préparations d’un verre de muscat. Dégustation, ambiance musicale et esprit de fête — un rendez-vous familial et populaire incontournable de l’été frontignanais. .

Frontignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 18 51 34 festivites@frontignan.fr

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English :

Come try the many mussel brasucade recipes competing in the 14th edition of the Total Musclum Intergalactic Contest. Tastings, sales, and a brasucade-making contest—all set to live music—make this an event to enjoy with family or friends. A popular foodie event in the heart of Frontignan, featuring local winemakers and their Muscat wines as a special bonus.

L’événement TOTAL MUSCLUM — 14E ÉDITION DU CONCOURS INTERGALACTIQUE Frontignan a été mis à jour le 2026-07-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE