Bénodet

Fête du Port à Bénodet !

Place Saint Thomas Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Ce samedi 4 juillet, la Place Saint-Thomas s’anime pour accueillir la Fête du Port de Bénodet.

De 14h30 à 19h, cet événement gratuit vous invite à vivre un moment chaleureux, festif et authentique, au cœur de l’ambiance maritime et des traditions bretonnes.

Tout au long de l’après-midi, vous profitez des concerts de Gwen Aod et du Trio O Tribal, vous vibrez au son des chants marins et vous assistez aux prestations dynamiques du Cercle Celtique. Entre énergie, partage et culture, laissez-vous porter par une programmation qui met à l’honneur l’identité bretonne.

La SNSM de Bénodet vous propose également des démonstrations, pour découvrir de près le rôle essentiel de ses sauveteurs en mer et leur engagement au quotidien. La remise des prix du concours de pêche viendra également rythmer ce temps fort de la vie locale.

Sur place, une buvette et un espace de restauration vous permettent de profiter pleinement de l’événement dans une ambiance conviviale et détendue.

Organisée en partenariat avec l’Association des Pêcheurs Plaisanciers de l’Anse de Penfoul et les associations bénodétoises Amicale Laïque, Cercle Celtique, Gwen Aod et SNSM, la Fête du Port met à l’honneur toute la richesse du tissu associatif local.

Rendez-vous le 4 juillet de 14h30 à 19h, Place Saint-Thomas. Entrée libre et gratuite. .

Place Saint Thomas Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 05 46

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English :

L’événement Fête du Port à Bénodet ! Bénodet a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET