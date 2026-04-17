Bénodet

La Yole à la cale

Vieux Port Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Dimanche 05 juillet l’association La Yole de Bénodet organise, dans le cadre de sa fête “La Yole à la cale”, des sorties gratuites à l’aviron sur l’Odet à partir de 14h30 à la cale du bac à Bénodet et jusqu’à 18h.

Les yoles de Gouesnac’h compléteront la flottille, ceci pour accueillir le plus grand nombre de personnes

Un stand gâteaux et boissons sera installé sur place. .

Vieux Port Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 7 62 56 99 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Yole à la cale Bénodet a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET