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La Yole à la cale Bénodet

La Yole à la cale Bénodet dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Vieux Port

Ville : 29950 Bénodet

Département : Finistère

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bénodet

La Yole à la cale

Vieux Port Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Dimanche 05 juillet l’association La Yole de Bénodet organise, dans le cadre de sa fête “La Yole à la cale”, des sorties gratuites à l’aviron sur l’Odet à partir de 14h30 à la cale du bac à Bénodet et jusqu’à 18h.
Les yoles de Gouesnac’h compléteront la flottille, ceci pour accueillir le plus grand nombre de personnes
Un stand gâteaux et boissons sera installé sur place.   .

Vieux Port Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 7 62 56 99 17 

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English :

L’événement La Yole à la cale Bénodet a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET

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