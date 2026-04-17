La Yole à la cale Bénodet
La Yole à la cale Bénodet dimanche 5 juillet 2026.
Bénodet
La Yole à la cale
Vieux Port Bénodet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Dimanche 05 juillet l’association La Yole de Bénodet organise, dans le cadre de sa fête “La Yole à la cale”, des sorties gratuites à l’aviron sur l’Odet à partir de 14h30 à la cale du bac à Bénodet et jusqu’à 18h.
Les yoles de Gouesnac’h compléteront la flottille, ceci pour accueillir le plus grand nombre de personnes
Un stand gâteaux et boissons sera installé sur place. .
Vieux Port Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 7 62 56 99 17
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English :
L’événement La Yole à la cale Bénodet a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET
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