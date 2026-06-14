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Fête du Port de Goury La Hague

Fête du Port de Goury La Hague

Fête du Port de Goury La Hague samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Auderville

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Hague

Fête du Port de Goury

Auderville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Fête du port ; vide-greniers, puces nautiques.
Restauration maquereaux grillés ou fumés, saucisses, frites, crêpes, buvette.   .

Auderville La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 50 79 22 69  aupg.goury@gmail.com

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English : Fête du Port de Goury

L’événement Fête du Port de Goury La Hague a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Cotentin La Hague

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