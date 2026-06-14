Fête du Port de Goury La Hague
Fête du Port de Goury La Hague samedi 25 juillet 2026.
La Hague
Fête du Port de Goury
Auderville La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Fête du port ; vide-greniers, puces nautiques.
Restauration maquereaux grillés ou fumés, saucisses, frites, crêpes, buvette. .
Auderville La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 50 79 22 69 aupg.goury@gmail.com
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English : Fête du Port de Goury
L’événement Fête du Port de Goury La Hague a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Cotentin La Hague
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