Fête du Port de Goury La Hague samedi 25 juillet 2026.

La Hague

Fête du Port de Goury

Auderville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Fête du port ; vide-greniers, puces nautiques.

Restauration maquereaux grillés ou fumés, saucisses, frites, crêpes, buvette. .

Auderville La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 50 79 22 69 aupg.goury@gmail.com

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English : Fête du Port de Goury

L’événement Fête du Port de Goury La Hague a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Cotentin La Hague