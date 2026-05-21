Nuit de la Saint Jean Maison de la Hague La Hague

La Hague

Nuit de la Saint Jean

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez vivre une soirée chaleureuse et féérique placée sous le signe de la convivialité. Chacun sera invité à entrer dans la danse lors du bal folk organisé au milieu de la cour du manoir. A la tombée de la nuit, la soirée se poursuivra dans un champ proche avec la Cie Libellune et son spectacle Etoiles . Enfin, la clôture se fera autour de l’embrasement du bucher de la Saint Jean animé de chants traditionnels normands.

De 16h à 18h p’tit bal pour les enfants avec les Goublins et la Hague-Vaten

20h30 bal folk avec les Goublins et la Hague-Vaten

22h30 spectacle Etoiles par la Compagnie Libellune

23h15 feu de la Saint Jean avec la Hague-Vaten

A partir de 20h30 Entrée libre Grillades, frites, dessert, buvette. Possibilité de manger sur place, dans une ambiance de guinguette de village .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

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English : Nuit de la Saint Jean

L’événement Nuit de la Saint Jean La Hague a été mis à jour le 2026-05-21 par Attitude Manche