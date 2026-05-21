Nuit de la Saint Jean Maison de la Hague La Hague
Nuit de la Saint Jean Maison de la Hague La Hague samedi 27 juin 2026.
La Hague
Nuit de la Saint Jean
Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 23:59:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez vivre une soirée chaleureuse et féérique placée sous le signe de la convivialité. Chacun sera invité à entrer dans la danse lors du bal folk organisé au milieu de la cour du manoir. A la tombée de la nuit, la soirée se poursuivra dans un champ proche avec la Cie Libellune et son spectacle Etoiles . Enfin, la clôture se fera autour de l’embrasement du bucher de la Saint Jean animé de chants traditionnels normands.
De 16h à 18h p’tit bal pour les enfants avec les Goublins et la Hague-Vaten
20h30 bal folk avec les Goublins et la Hague-Vaten
22h30 spectacle Etoiles par la Compagnie Libellune
23h15 feu de la Saint Jean avec la Hague-Vaten
A partir de 20h30 Entrée libre Grillades, frites, dessert, buvette. Possibilité de manger sur place, dans une ambiance de guinguette de village .
Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89
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English : Nuit de la Saint Jean
L’événement Nuit de la Saint Jean La Hague a été mis à jour le 2026-05-21 par Attitude Manche
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