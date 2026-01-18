Fête du port de plaisance

Port de plaisance Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 août 2026, venez assister à la Fête du Port de Plaisance de Châtelaillon-Plage ! Brocante, nombreuses animations, musique, restauration…

.

Port de plaisance Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 50 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday August 15, 2026, come and join us for the Fête du Port de Plaisance de Châtelaillon-Plage! Flea market, lots of entertainment, music, food and drink…

L’événement Fête du port de plaisance Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage