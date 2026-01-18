Fête du port de plaisance Châtelaillon-Plage
Fête du port de plaisance Châtelaillon-Plage samedi 15 août 2026.
Fête du port de plaisance
Port de plaisance Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
2026-08-15
Samedi 15 août 2026, venez assister à la Fête du Port de Plaisance de Châtelaillon-Plage ! Brocante, nombreuses animations, musique, restauration…
Port de plaisance Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 50 87
English :
Saturday August 15, 2026, come and join us for the Fête du Port de Plaisance de Châtelaillon-Plage! Flea market, lots of entertainment, music, food and drink…
