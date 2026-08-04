Informations pratiques

Plouhinec

Fête du Port

Pors Poulhan Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08 02:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Fête du port à Pors Poulhan deux concerts, trois DJ sets, des championnats du monde inutiles, une buvette et une nuit entière au bord de l’eau. .

Pors Poulhan Plouhinec 29780 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Port Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz