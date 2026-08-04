AGENDA · Plouhinec
Fête du Port Plouhinec
samedi 8 août 2026 · Plouhinec
Informations pratiques
Plouhinec
Fête du Port
Pors Poulhan Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 02:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Fête du port à Pors Poulhan deux concerts, trois DJ sets, des championnats du monde inutiles, une buvette et une nuit entière au bord de l’eau. .
Pors Poulhan Plouhinec 29780 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fête du Port Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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