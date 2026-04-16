Fête du printemps à Poyanne salle des fetes, arenes, exterieur Poyanne

Poyanne

Fête du printemps à Poyanne

salle des fetes, arenes, exterieur place des arenes Poyanne Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-09 03:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Jeudi 07 mai 20h Soirée spectacle cabaret

samedi 9 mai concours de cocarde 5€ suivi d’un repas coustonnade 12€

Jeudi 07 mai 20h Soirée spectacle cabaret

samedi 9 mai concours de cocarde 5€ suivi d’un repas coustonnade 12€ .

salle des fetes, arenes, exterieur place des arenes Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 41 80 69

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English : Fête du printemps à Poyanne

Thursday, May 07, 8pm: Cabaret show evening

saturday May 9: cocarde competition 5? followed by a coustonnade meal 12?

L’événement Fête du printemps à Poyanne Poyanne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terres de Chalosse