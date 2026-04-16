Fête du printemps à Poyanne salle des fetes, arenes, exterieur Poyanne
Fête du printemps à Poyanne salle des fetes, arenes, exterieur Poyanne jeudi 7 mai 2026.
Poyanne
Fête du printemps à Poyanne
salle des fetes, arenes, exterieur place des arenes Poyanne Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-09 03:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Jeudi 07 mai 20h Soirée spectacle cabaret
samedi 9 mai concours de cocarde 5€ suivi d’un repas coustonnade 12€
Jeudi 07 mai 20h Soirée spectacle cabaret
samedi 9 mai concours de cocarde 5€ suivi d’un repas coustonnade 12€ .
salle des fetes, arenes, exterieur place des arenes Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 41 80 69
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English : Fête du printemps à Poyanne
Thursday, May 07, 8pm: Cabaret show evening
saturday May 9: cocarde competition 5? followed by a coustonnade meal 12?
L’événement Fête du printemps à Poyanne Poyanne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terres de Chalosse
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