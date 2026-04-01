Fête du printemps à Quissac Quissac
Fête du printemps à Quissac Quissac dimanche 19 avril 2026.
Quissac
Fête du printemps à Quissac
Quissac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Le Comité des fêtes et le Café associatif vous convient à venir fêter le printemps pour la troisième édition !
Il y en aura pour tous les goûts !
Le Comité des fêtes et le Café associatif vous convient à venir fêter le printemps pour la troisième édition !
Il y en aura pour tous les goûts !
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Quissac 46320 Lot Occitanie +33 6 44 96 44 87
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English :
The Comité des fêtes and the Café associatif invite you to come and celebrate spring for the third edition!
There will be something for everyone!
L’événement Fête du printemps à Quissac Quissac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac