Quissac

Fête du printemps à Quissac

Quissac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le Comité des fêtes et le Café associatif vous convient à venir fêter le printemps pour la troisième édition !

Il y en aura pour tous les goûts !

Le Comité des fêtes et le Café associatif vous convient à venir fêter le printemps pour la troisième édition !

Il y en aura pour tous les goûts !

.

Quissac 46320 Lot Occitanie +33 6 44 96 44 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes and the Café associatif invite you to come and celebrate spring for the third edition!

There will be something for everyone!

L’événement Fête du printemps à Quissac Quissac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac