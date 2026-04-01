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Fête du printemps à Quissac Quissac

Fête du printemps à Quissac Quissac

Fête du printemps à Quissac Quissac dimanche 19 avril 2026.

Ville : 46320 Quissac

Département : Lot

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Quissac

Fête du printemps à Quissac

Quissac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Le Comité des fêtes et le Café associatif vous convient à venir fêter le printemps pour la troisième édition ! 

Il y en aura pour tous les goûts !

Le Comité des fêtes et le Café associatif vous convient à venir fêter le printemps pour la troisième édition ! 

Il y en aura pour tous les goûts !

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Quissac 46320 Lot Occitanie +33 6 44 96 44 87 

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English :

The Comité des fêtes and the Café associatif invite you to come and celebrate spring for the third edition!

There will be something for everyone!

L’événement Fête du printemps à Quissac Quissac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac