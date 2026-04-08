Caux

FÊTE DU PRINTEMPS AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE

chemin de Ronis Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Pour cette 4ᵉ édition consécutive, le Marché de Printemps revient au Domaine de la Resclauze… et cette année, il s’annonce encore plus festif !

Pour la première fois, le marché vous ouvre ses portes le samedi 18 avril de 17h à 23h dans une ambiance nocturne, chaleureuse et festive.

Au programme

– Animation musicale et dansante pour profiter pleinement de la douceur printanière

– Restauration sur place pour dîner entre amis ou en famille

– De nombreux exposants artisans, créateurs, producteurs locaux et idées cadeaux originales

Une belle occasion de flâner en fin de journée, un verre à la main, au rythme de la musique, dans le cadre convivial et authentique du Domaine.

Dimanche 19 avril le grand marché traditionnel

Le dimanche, retour au format classique, de 10h à 18h, pour une journée placée sous le signe de la découverte et du partage.

Au programme

– Promenade au cœur des stands

– Produits du terroir et créations artisanales

– Sortie idéale en famille

– Un rendez-vous à ne pas manquer

Après trois éditions couronnées de succès, le Marché de Printemps du Domaine de la Resclauze s’impose comme un événement incontournable du printemps.

Que vous soyez amateur de beaux produits, curieux de nouvelles créations ou simplement en quête d’un moment convivial, venez célébrer l’arrivée des beaux jours avec nous !

Entrée libre .

chemin de Ronis Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 07 43 22 76 domaine@resclauze.com

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English :

For the 4th consecutive year, the Spring Market returns to the Domaine de la Resclauze? and this year it promises to be even more festive!

L’événement FÊTE DU PRINTEMPS AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE Caux a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34