Informations pratiques

Caux

SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE

chemin de Ronis Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Soirée Tapas en Musique au Domaine de la Resclauze

Le mercredi 5 août, venez passer une belle soirée d’été au Domaine de la Resclauze en compagnie d’Alban pour un moment musical chaleureux et convivial.

Au programme

– Musique live

– Ambiance conviviale

– Tapas & bons vins

– À partir de 19h30

– Domaine de la Resclauze à Caux

Réservation 06 07 43 22 76

On vous attend nombreux pour partager cette soirée en musique ! .

chemin de Ronis Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 07 43 22 76 domaine@resclauze.com

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English : SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE

Tapas and Music Evening at the Domaine de la Resclauze

L’événement SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE Caux a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34