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AGENDA · Caux

SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE Caux

mercredi 15 juillet 2026 · Caux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Adresse
chemin de Ronis
Ville
34720 Caux
Département
Hérault
Tarif

Caux

SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE

chemin de Ronis Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Soirée Tapas en Musique au Domaine de la Resclauze
Le mercredi 5 août, venez passer une belle soirée d’été au Domaine de la Resclauze en compagnie d’Alban pour un moment musical chaleureux et convivial.

Au programme
– Musique live
– Ambiance conviviale
– Tapas & bons vins

– À partir de 19h30
– Domaine de la Resclauze à Caux

Réservation 06 07 43 22 76

On vous attend nombreux pour partager cette soirée en musique !   .

chemin de Ronis Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 07 43 22 76  domaine@resclauze.com

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English : SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE

Tapas and Music Evening at the Domaine de la Resclauze

L’événement SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE Caux a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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