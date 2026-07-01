SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE Caux
mercredi 15 juillet 2026 · Caux
Informations pratiques
Caux
SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE
chemin de Ronis Caux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Soirée Tapas en Musique au Domaine de la Resclauze
Le mercredi 5 août, venez passer une belle soirée d’été au Domaine de la Resclauze en compagnie d’Alban pour un moment musical chaleureux et convivial.
Au programme
– Musique live
– Ambiance conviviale
– Tapas & bons vins
– À partir de 19h30
– Domaine de la Resclauze à Caux
Réservation 06 07 43 22 76
On vous attend nombreux pour partager cette soirée en musique ! .
chemin de Ronis Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 07 43 22 76 domaine@resclauze.com
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English : SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE
Tapas and Music Evening at the Domaine de la Resclauze
L’événement SOIRÉE TAPAS ET MUSIQUE AU DOMAINE DE LA RESCLAUZE Caux a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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