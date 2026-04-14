Fête du Printemps aux Jardins du Bois de la Musse, Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse, Nantes

Fête du Printemps aux Jardins du Bois de la Musse Dimanche 26 avril, 10h00 Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

La fête du printemps aux Jardins du Bois de la Musse, C’est l’invitation à partager un moment de convivialité dans un espace bucolique de jardins potagers.

Au Programme :

A partir de 10h et jusqu’à épuisement : vente de plants potager produits aux Jardins du Bois de la Musse

11h30 : Spectacle, Isabel, la danseuse du vent et nature vous présente son spéctacle aux éventails,

de 12h à 14h : restauration sur place avec barbecue, si météo sans pluie,

14h : départ de la balade castors organisée par la « Saison Vagabonde » et guidée par Valérian de l’assocition « Vous êtes ici ».

Dès 15h: Tatouages au Hénné

15h30 : Spectacle, SUPAY de la compagnie Mamani, dans le cadre de la saaison vagabonde 2026 organisée par la ville de Nantes.

A partir de 16h : Inauguration de la « parcelle séniors », c’est le lancement du projet d’une parcelle partagée et cultivée par un groupe de séniors résidents Bellevue et accompagnés par la Dir. de Quartier de Bellevue.

17h à 18h : spectacle, » L’interphone, l’autruche et les planètes » de la compagnie l’Archiduchesse -Tour de chant acrobatique pour soubassophone et petits oiseaux.. (dès 5 ans)

Résumé court :

Eugénie et Igor se risquent à dévoiler leur futur spectacle, le temps pour tous les petits oiseaux de « couver leurs vœux ».

Un univers loufoque, entremêlé de poésie récalcitrante, de tuyauterie de soubassophone, de nature bucolyrique, jusqu’à en toucher la voie lactée

Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse 7 ter rue du Bois de la Musse – 2 rue Jean-Hilaire de Belloc 44100 Nantes 44800 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

La fête du printemps aux JBM, c’est l’occasion de passer un agréable moment dans un espaces bucolique de jardins potagers en ville. sortie printemps