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Fête du printemps Rue du château d’eau Linxe

Fête du printemps Rue du château d’eau Linxe

Fête du printemps Rue du château d’eau Linxe dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue du château d'eau

Adresse : Jardin partagé Imagine

Ville : 40260 Linxe

Département : Landes

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Linxe

Fête du printemps

Rue du château d’eau Jardin partagé Imagine Linxe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Vente de plant(e)s, troc de graines.
Découverte du jardin, des poules, de la mare, du compostage partagé…
Buvette, repas partagé.   .

Rue du château d’eau Jardin partagé Imagine Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 92 33 26  imagine@mailto.com

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English : Fête du printemps

L’événement Fête du printemps Linxe a été mis à jour le 2026-04-11 par Côte Landes Nature Tourisme

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