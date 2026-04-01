Fête du printemps Rue du château d’eau Linxe
Fête du printemps Rue du château d’eau Linxe dimanche 26 avril 2026.
Linxe
Fête du printemps
Rue du château d’eau Jardin partagé Imagine Linxe Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vente de plant(e)s, troc de graines.
Découverte du jardin, des poules, de la mare, du compostage partagé…
Buvette, repas partagé. .
Rue du château d’eau Jardin partagé Imagine Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 92 33 26 imagine@mailto.com
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English : Fête du printemps
L’événement Fête du printemps Linxe a été mis à jour le 2026-04-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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