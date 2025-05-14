A Linxe, circuit du Moulin de Binaou Linxe Landes

A Linxe, circuit du Moulin de Binaou Linxe Landes vendredi 1 août 2025.

A Linxe, circuit du Moulin de Binaou En VTT Très facile

A Linxe, circuit du Moulin de Binaou 40260 Linxe Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6900.0 Tarif :

Circuit à pied ou à vélo de 6,9 km.

Boucle verdoyante, offrant un joli parcours entre prés, jardins, ruisseaux et étangs, petits bois de feuillus et quelques sections de forêts de pins. Découverte d’un patrimoine bâti de qualité. Stationnement et départ place des Muletiers.

English : A Linxe, circuit du Moulin de Binaou

6.9 km walking or cycling circuit.

A green loop, offering a lovely route through meadows, gardens, streams and ponds, small hardwoods and sections of pine forest. Discover a rich architectural heritage. Parking and departure at Place des Muletiers.

Deutsch : A Linxe, circuit du Moulin de Binaou

6,9 km langer Rundweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Grüner Rundweg, der eine schöne Strecke zwischen Wiesen, Gärten, Bächen und Teichen, kleinen Laubwäldern und einigen Abschnitten von Kiefernwäldern bietet. Entdeckung eines hochwertigen baulichen Erbes. Parkplätze und Start am Place des Muletiers.

Italiano :

Circuito di 6,9 km a piedi o in bicicletta.

Questo anello verde offre un bel percorso attraverso prati, giardini, ruscelli e stagni, piccoli boschi di latifoglie e alcuni tratti di pineta. Scoprite la qualità del patrimonio edilizio. Parcheggio e partenza in Place des Muletiers.

Español : A Linxe, circuit du Moulin de Binaou

Circuito de 6,9 km a pie o en bicicleta.

Este bucle verde ofrece un bonito recorrido a través de prados, jardines, arroyos y estanques, pequeños bosques caducifolios y algunos tramos de pinar. Descubra la calidad del patrimonio construido. Aparcamiento y salida en la Place des Muletiers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine