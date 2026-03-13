Fête du Printemps Marché aux fleurs

Cour de l’école élémentaire Trévenans Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez en famille acheter vos plants de fleurs, légumes, herbes aromatiques (fournis par le fleuriste local Aux Caprices Fleurs). Nous proposons également un marché artisanal/créateurs/producteurs. Pendant que les parents flânent, les enfants pourront participer à des ateliers créatifs sur le thème du Printemps et des fleurs (sur réservation), et trouver leur bonheur dans la bourse aux livres jeunesse.

Une buvette et du snacking sucré seront également proposés. Le tout dans le cadre chaleureux. .

Cour de l’école élémentaire Trévenans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté apelesptitesplumes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Printemps Marché aux fleurs

L’événement Fête du Printemps Marché aux fleurs Trévenans a été mis à jour le 2026-03-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)