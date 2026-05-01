Fête du Printemps Rues du village Massoulès
Fête du Printemps Rues du village Massoulès samedi 30 mai 2026.
Massoulès
Fête du Printemps
Rues du village Rue du Bourg Massoulès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Au programme Foire rurale et artisanale, défilé de vieux tracteurs, jeux inter villages et marché gourmand dès 19h30. .
Rues du village Rue du Bourg Massoulès 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 59 91
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English : Fête du Printemps
L’événement Fête du Printemps Massoulès a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne