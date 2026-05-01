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Fête du Printemps Rues du village Massoulès

Fête du Printemps Rues du village Massoulès

Fête du Printemps Rues du village Massoulès samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rues du village

Adresse : Rue du Bourg

Ville : 47140 Massoulès

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Massoulès

Fête du Printemps

Rues du village Rue du Bourg Massoulès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Au programme Foire rurale et artisanale, défilé de vieux tracteurs, jeux inter villages et marché gourmand dès 19h30.   .

Rues du village Rue du Bourg Massoulès 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 59 91 

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English : Fête du Printemps

L’événement Fête du Printemps Massoulès a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne