Fête du Printemps Rues du village Massoulès

Massoulès

Fête du Printemps

Rues du village Rue du Bourg Massoulès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Au programme Foire rurale et artisanale, défilé de vieux tracteurs, jeux inter villages et marché gourmand dès 19h30. .

Rues du village Rue du Bourg Massoulès 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 59 91

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English : Fête du Printemps

L’événement Fête du Printemps Massoulès a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne