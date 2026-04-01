Fête du printemps Salle polyvalente et stade de Razès Razès
Fête du printemps Salle polyvalente et stade de Razès Razès dimanche 26 avril 2026.
Razès
Fête du printemps
Salle polyvalente et stade de Razès Puy Cor Razès Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez profiter de la fête du printemps organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Razès! Chasse aux œufs, vide-greniers, vente de plants de légumes fleurs et aromatiques, balades à poney, ferme pédagogique, activités de motricité pour petits et grands, activités créatives autour de la biodiversité, basket, pickleball, maquillage. .
Salle polyvalente et stade de Razès Puy Cor Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association3er@gmail.com
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English : Fête du printemps
L’événement Fête du printemps Razès a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin
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