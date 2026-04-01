Fête du printemps Salle polyvalente et stade de Razès Razès

Razès

Fête du printemps

Salle polyvalente et stade de Razès Puy Cor Razès Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez profiter de la fête du printemps organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Razès! Chasse aux œufs, vide-greniers, vente de plants de légumes fleurs et aromatiques, balades à poney, ferme pédagogique, activités de motricité pour petits et grands, activités créatives autour de la biodiversité, basket, pickleball, maquillage. .

Salle polyvalente et stade de Razès Puy Cor Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association3er@gmail.com

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English : Fête du printemps

L’événement Fête du printemps Razès a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin