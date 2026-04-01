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Fête du printemps Salle polyvalente et stade de Razès Razès

Fête du printemps Salle polyvalente et stade de Razès Razès

Fête du printemps Salle polyvalente et stade de Razès Razès dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente et stade de Razès

Adresse : Puy Cor

Ville : 87640 Razès

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Razès

Fête du printemps

Salle polyvalente et stade de Razès Puy Cor Razès Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Venez profiter de la fête du printemps organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Razès! Chasse aux œufs, vide-greniers, vente de plants de légumes fleurs et aromatiques, balades à poney, ferme pédagogique, activités de motricité pour petits et grands, activités créatives autour de la biodiversité, basket, pickleball, maquillage.   .

Salle polyvalente et stade de Razès Puy Cor Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   association3er@gmail.com

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English : Fête du printemps

L’événement Fête du printemps Razès a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin

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