Fête du Printemps place de la Mairie, rue Léo Lelée, Avenue des Alpilles, rue des Gardians, Parking des Saules… Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau

Fête du Printemps

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 9h à 19h. place de la Mairie, rue Léo Lelée, Avenue des Alpilles, rue des Gardians, Parking des Saules… Centre ville Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

C’est LA fête de la transhumance du département à ne rater sous aucun prétexte.

Tradition dans le village depuis 1986, la Fête du Printemps est un hommage au mouton Mérinos d’Arles et à la transhumance avant le départ des troupeaux vers les alpages. C’est désormais l’un des plus beaux événements de la région sur le pastoralisme et les traditions provençales. Vieux métiers, costumes, jeux et animations viennent compléter l’hommage au Mérinos d’Arles, au foin de Crau et au printemps.

A ne pas rater lors de ce week-end festif le défilé de 2000 brebis, béliers et agneaux dans les rues du village, accompagnés des bergers, de la Carreto Ramado et des groupes folkloriques en costume. .

place de la Mairie, rue Léo Lelée, Avenue des Alpilles, rue des Gardians, Parking des Saules… Centre ville Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

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English :

It is THE festival of the transhumance of the department not to be missed under any pretext.

L’événement Fête du Printemps Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)