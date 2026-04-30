Salon de la maquette ZA de la Crau Saint-Martin-de-Crau
Salon de la maquette ZA de la Crau Saint-Martin-de-Crau samedi 6 juin 2026.
Saint-Martin-de-Crau
Salon de la maquette
Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h. ZA de la Crau Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Pour ceux qui ont su garder une âme d’enfant, c’est le rassemblement des véhicules miniatures…
Rassemblement de stands de véhicules miniatures, ferroviaires, nautiques, routiers ou aériens. C’est un véritable plaisir que de déambuler dans les allées de ce salon de la maquette
Une bourse d’échanges toutes collections
Une exposition de modélisme et de maquettes statiques
Un circuit de train vapeur, des démonstrations de bateaux, et de véhicules radiocommandés. .
ZA de la Crau Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For those who have kept a child’s soul, this is the gathering of miniature vehicles…
L’événement Salon de la maquette Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
À voir aussi à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône)
- Café de fleur Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau 6 mai 2026
- Fête du Printemps place de la Mairie, rue Léo Lelée, Avenue des Alpilles, rue des Gardians, Parking des Saules… Saint-Martin-de-Crau 9 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, LOCAL MARCEL CIPPICIANNI, SAINT-MARTIN-DE-CRAU 17 mai 2026
- Mai à Vélo, Local ROC, Saint-Martin-de-Crau 17 mai 2026
- Mai à Vélo, Local ROC, Saint-Martin-de-Crau 17 mai 2026