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Salon de la maquette ZA de la Crau Saint-Martin-de-Crau

Salon de la maquette ZA de la Crau Saint-Martin-de-Crau samedi 6 juin 2026.

Lieu : ZA de la Crau

Adresse : Salle Mistral

Ville : 13310 Saint-Martin-de-Crau

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 3 3 5

Saint-Martin-de-Crau

Salon de la maquette

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h. ZA de la Crau Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Pour ceux qui ont su garder une âme d’enfant, c’est le rassemblement des véhicules miniatures…
Rassemblement de stands de véhicules miniatures, ferroviaires, nautiques, routiers ou aériens. C’est un véritable plaisir que de déambuler dans les allées de ce salon de la maquette
Une bourse d’échanges toutes collections
Une exposition de modélisme et de maquettes statiques
Un circuit de train vapeur, des démonstrations de bateaux, et de véhicules radiocommandés.   .

ZA de la Crau Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40 

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English :

For those who have kept a child’s soul, this is the gathering of miniature vehicles…

L’événement Salon de la maquette Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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