Salon de la maquette ZA de la Crau Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau

Salon de la maquette

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h. ZA de la Crau Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour ceux qui ont su garder une âme d’enfant, c’est le rassemblement des véhicules miniatures…

Rassemblement de stands de véhicules miniatures, ferroviaires, nautiques, routiers ou aériens. C’est un véritable plaisir que de déambuler dans les allées de ce salon de la maquette

Une bourse d’échanges toutes collections

Une exposition de modélisme et de maquettes statiques

Un circuit de train vapeur, des démonstrations de bateaux, et de véhicules radiocommandés. .

ZA de la Crau Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

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English :

For those who have kept a child’s soul, this is the gathering of miniature vehicles…

L’événement Salon de la maquette Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)