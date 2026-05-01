Castandet

Fête du quartier de Lespagnon

Castandet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Fêtes du quartier de Lespagnon à Castandet. Apéritif repas animé par Les Infats et soirée animée par DJ Nico. Réservations avant le 10 mai 06 15 23 19 33 ou 06 43 43 40 92 .

Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 23 19 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du quartier de Lespagnon

L’événement Fête du quartier de Lespagnon Castandet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grenade