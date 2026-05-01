Fête du quartier de Lespagnon Castandet
Fête du quartier de Lespagnon Castandet mercredi 13 mai 2026.
Castandet
Fête du quartier de Lespagnon
Castandet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Fêtes du quartier de Lespagnon à Castandet. Apéritif repas animé par Les Infats et soirée animée par DJ Nico. Réservations avant le 10 mai 06 15 23 19 33 ou 06 43 43 40 92 .
Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 23 19 33
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English : Fête du quartier de Lespagnon
L’événement Fête du quartier de Lespagnon Castandet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grenade
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