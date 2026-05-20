Fête du Québec avec le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistole Ferrensac
Fête du Québec avec le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistole Ferrensac vendredi 26 juin 2026.
Ferrensac
Fête du Québec avec le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistole
Salle des fêtes Ferrensac Lot-et-Garonne
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le temps d’une soirée, le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistoles vous invite à célébrer la fête nationale du Québec dans une ambiance chaleureuse et festive !
Rendez vous à la salle des fêtes de Ferrensac pour un repas spectacle animé par Terry et Sussie .
Au menu Apéritif québécois Chiffonnade de Jambon et Melon Porcelet à la broche et accompagnement de légumes Dessert Cannelés Vins rosé et rouge
Apporter vos couverts ! .
Salle des fêtes Ferrensac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 26 01
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English : Fête du Québec avec le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistole
L’événement Fête du Québec avec le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistole Ferrensac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides