Ferrensac

Fête du Québec avec le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistole

Salle des fêtes Ferrensac Lot-et-Garonne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le temps d’une soirée, le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistoles vous invite à célébrer la fête nationale du Québec dans une ambiance chaleureuse et festive !

Rendez vous à la salle des fêtes de Ferrensac pour un repas spectacle animé par Terry et Sussie .

Au menu Apéritif québécois Chiffonnade de Jambon et Melon Porcelet à la broche et accompagnement de légumes Dessert Cannelés Vins rosé et rouge

Apporter vos couverts ! .

Salle des fêtes Ferrensac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 26 01

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English : Fête du Québec avec le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistole

L’événement Fête du Québec avec le Comité de Jumelage Les Rives du Dropt Trois-Pistole Ferrensac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides