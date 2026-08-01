Fête du réservoir- Chazilly Chazilly
dimanche 23 août 2026 · Chazilly
Informations pratiques
Chazilly
Fête du réservoir- Chazilly
Réservoir de Chazilly Chazilly Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Fête du réservoir
Fête du réservoir par l’association ‘ Sauvegarde des Réservoirs de Chazilly et du Tillot’
Repas, Réservation avant le 19 août .
Réservoir de Chazilly Chazilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 91 13 93
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English : Fête du réservoir- Chazilly
L’événement Fête du réservoir- Chazilly Chazilly a été mis à jour le 2026-08-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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