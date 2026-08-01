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AGENDA · Chazilly

Fête du réservoir- Chazilly Chazilly

dimanche 23 août 2026 · Chazilly

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Réservoir de Chazilly
Ville
21320 Chazilly
Département
Côte-d'Or
Tarif

Chazilly

Fête du réservoir- Chazilly

Réservoir de Chazilly Chazilly Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Fête du réservoir
Fête du réservoir par l’association ‘ Sauvegarde des Réservoirs de Chazilly et du Tillot’
Repas, Réservation avant le 19 août   .

Réservoir de Chazilly Chazilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 91 13 93 

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English : Fête du réservoir- Chazilly

L’événement Fête du réservoir- Chazilly Chazilly a été mis à jour le 2026-08-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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