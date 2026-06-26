Informations pratiques

Orvillers-Sorel

Fête du Rollot

Orvillers-Sorel Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Profitez d’un marché du terroir avec producteurs de vins, champagne, miel, farine, saucissons, fromage, légumes…et faites honneur au fromage Le Rollot !

Présence d’animaux de la ferme (poules, cochons d’Inde, lapins, chevaux…).

Promenades en poney gratuites.

Animations toute la journée avec accordéoniste, harmonie et variétés françaises en soirée.

Profitez d’un marché du terroir avec producteurs de vins, champagne, miel, farine, saucissons, fromage, légumes…et faites honneur au fromage Le Rollot !

Présence d’animaux de la ferme (poules, cochons d’Inde, lapins, chevaux…).

Promenades en poney gratuites.

Animations toute la journée avec accordéoniste, harmonie et variétés françaises en soirée. .

Orvillers-Sorel 60490 Oise Hauts-de-France +33 7 85 84 93 01

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English :

Enjoy a local farmers’ market featuring producers of wine, champagne, honey, flour, sausages, cheese, vegetables… and be sure to try Le Rollot cheese!

Farm animals on site (chickens, guinea pigs, rabbits, horses, and more).

Free pony rides.

Entertainment all day long with an accordionist, a brass band, and French variety shows in the evening.

L’événement Fête du Rollot Orvillers-Sorel a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Nord-Compiégnois