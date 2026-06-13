Fête du rugby et feu de la Saint-Jean Lorquin
Fête du rugby et feu de la Saint-Jean Lorquin samedi 4 juillet 2026.
Lorquin
Fête du rugby et feu de la Saint-Jean
Terrain de rugby Complexe Roger Borghi Lorquin Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Passionné de sport ou simple curieux ? Venez assister à une soirée dédiée au rugby avec démonstrations des jeunes, animation musicale, tombola, et feu de la Saint-Jean en fin de soirée. Buvette et restauration sur place.Tout public
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Terrain de rugby Complexe Roger Borghi Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 86 99 52 71
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English :
Are you a sports fan or just curious? Come join us for an evening dedicated to rugby, featuring youth demonstrations, live music, a raffle, and a Saint John’s Fire at the end of the evening. Refreshments and food available on site.
L’événement Fête du rugby et feu de la Saint-Jean Lorquin a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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