Fête du Saint Curé d’Ars Rue Jean-Marie Vianney Ars-sur-Formans

Ars-sur-Formans

Fête du Saint Curé d’Ars

Rue Jean-Marie Vianney Centre ville, basilique, église semi-souterraine… Ars-sur-Formans Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-03

Fête du Saint Curé d’Ars.

Au cours de la journée du 4 aout messe solennelle, vénération libre de la relique du Coeur du Saint, procession, activités pour les enfants…

.

Rue Jean-Marie Vianney Centre ville, basilique, église semi-souterraine… Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 08 10 76 info.ars@belley-ars.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pilgrimage Feast

Pilgrimage

L’événement Fête du Saint Curé d’Ars Ars-sur-Formans a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Ars-Trévoux