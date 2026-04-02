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Fête du Saint Curé d’Ars Rue Jean-Marie Vianney Ars-sur-Formans

Fête du Saint Curé d’Ars Rue Jean-Marie Vianney Ars-sur-Formans lundi 3 août 2026.

Lieu : Rue Jean-Marie Vianney

Adresse : Centre ville, basilique, église semi-souterraine...

Ville : 01480 Ars-sur-Formans

Département : Ain

Début : 2026-08-03T

Fin : 2026-08-04T

Tarif :

Ars-sur-Formans

Fête du Saint Curé d’Ars

Rue Jean-Marie Vianney Centre ville, basilique, église semi-souterraine… Ars-sur-Formans Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-03

Fête du Saint Curé d’Ars.
Au cours de la journée du 4 aout messe solennelle, vénération libre de la relique du Coeur du Saint, procession, activités pour les enfants…
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Rue Jean-Marie Vianney Centre ville, basilique, église semi-souterraine… Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 08 10 76  info.ars@belley-ars.fr

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English : Pilgrimage Feast

Pilgrimage

L’événement Fête du Saint Curé d’Ars Ars-sur-Formans a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Ars-Trévoux

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