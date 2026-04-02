Fête du Saint Curé d’Ars Rue Jean-Marie Vianney Ars-sur-Formans
Fête du Saint Curé d’Ars Rue Jean-Marie Vianney Ars-sur-Formans lundi 3 août 2026.
Ars-sur-Formans
Fête du Saint Curé d’Ars
Rue Jean-Marie Vianney Centre ville, basilique, église semi-souterraine… Ars-sur-Formans Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-03
Fête du Saint Curé d’Ars.
Au cours de la journée du 4 aout messe solennelle, vénération libre de la relique du Coeur du Saint, procession, activités pour les enfants…
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Rue Jean-Marie Vianney Centre ville, basilique, église semi-souterraine… Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 08 10 76 info.ars@belley-ars.fr
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English : Pilgrimage Feast
Pilgrimage
L’événement Fête du Saint Curé d’Ars Ars-sur-Formans a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Ars-Trévoux