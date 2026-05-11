Fête du savoir-faire Prayssas
Fête du savoir-faire Prayssas dimanche 7 juin 2026.
Prayssas
Fête du savoir-faire
Dans tout le centre du village Prayssas Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Mise en valeur des métiers manuels, artisans, artistes..
de 10 h à 19 h dans le centre du village, entrée gratuite. Restauration et buvettes. Présentations par les exposants de leur savoir-faire et Animations diverses. .
Dans tout le centre du village Prayssas 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 90 51 84 copt.coteaux@gmail.com
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English : Fête du savoir-faire
L’événement Fête du savoir-faire Prayssas a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas