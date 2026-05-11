Prayssas

Fête du savoir-faire

Dans tout le centre du village Prayssas Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Mise en valeur des métiers manuels, artisans, artistes..

de 10 h à 19 h dans le centre du village, entrée gratuite. Restauration et buvettes. Présentations par les exposants de leur savoir-faire et Animations diverses. .

Dans tout le centre du village Prayssas 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 90 51 84 copt.coteaux@gmail.com

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English : Fête du savoir-faire

L’événement Fête du savoir-faire Prayssas a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas