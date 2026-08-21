Fête du sport Plaine des Jeux Cosnes-et-Romain
dimanche 6 septembre 2026 · Plaine des Jeux · Cosnes-et-Romain
Informations pratiques
Cosnes-et-Romain
Fête du sport
Plaine des Jeux 189 rue de Lorraine Cosnes-et-Romain Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Véritable temps fort de la rentrée, la Fête du Sport propose de découvrir les nombreuses pratiques sportives dispensées par les clubs de Longwy.
Animations, initiations et démonstrations de 10h à 18h sont proposées pour petits et grands.
Toute la journée buvette et petite restauration.Tout public
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Plaine des Jeux 189 rue de Lorraine Cosnes-et-Romain 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00
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English :
A real back-to-school highlight, the Fête du Sport is an opportunity to discover the many sporting activities offered by clubs in Longwy.
Activities, initiations and demonstrations from 10 a.m. to 6 p.m. are on offer for young and old alike.
All day long: refreshments and snacks.
L’événement Fête du sport Cosnes-et-Romain a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY