Fête du sport Plaine des Jeux Cosnes-et-Romain

Informations pratiques

Cosnes-et-Romain

Fête du sport

Plaine des Jeux 189 rue de Lorraine Cosnes-et-Romain Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Véritable temps fort de la rentrée, la Fête du Sport propose de découvrir les nombreuses pratiques sportives dispensées par les clubs de Longwy.

Animations, initiations et démonstrations de 10h à 18h sont proposées pour petits et grands.

Toute la journée buvette et petite restauration.Tout public

0 .

Plaine des Jeux 189 rue de Lorraine Cosnes-et-Romain 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A real back-to-school highlight, the Fête du Sport is an opportunity to discover the many sporting activities offered by clubs in Longwy.

Activities, initiations and demonstrations from 10 a.m. to 6 p.m. are on offer for young and old alike.

All day long: refreshments and snacks.

L’événement Fête du sport Cosnes-et-Romain a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY