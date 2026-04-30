Fête du sport en familles ! Créances
Fête du sport en familles ! Créances samedi 20 juin 2026.
Créances
Fête du sport en familles !
Dojo Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Bienvenue au grand après-midi de sport en familles avec plein de propositions ludiques proposé par la Maison du Pays, l’Espace de Vie Sociale de Marchésieux et la COCM ! .
Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Fête du sport en familles !
L’événement Fête du sport en familles ! Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche
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