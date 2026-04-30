Créances

Fête du sport en familles !

Dojo Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Bienvenue au grand après-midi de sport en familles avec plein de propositions ludiques proposé par la Maison du Pays, l’Espace de Vie Sociale de Marchésieux et la COCM ! .

Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Fête du sport en familles !

L’événement Fête du sport en familles ! Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche