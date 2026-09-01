Fête du sport et des associations Lieu-dit Le Bleufond Montignac-Lascaux
samedi 12 septembre 2026 · Lieu-dit Le Bleufond · Montignac-Lascaux
Informations pratiques
Montignac-Lascaux
Fête du sport et des associations
Lieu-dit Le Bleufond Espace sport et nature Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
14h-18h. Venez tester, découvrir les activités sportives et de loisirs pour cette nouvelle saison! Gratuit.
Venez tester, découvrir les activités sportives et de loisirs pour cette nouvelle saison! .
Lieu-dit Le Bleufond Espace sport et nature Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00
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English : Fête du sport et des associations
2:00 p.m.–6:00 p.m. Come try out and discover the sports and recreational activities for this new season! Free.
L’événement Fête du sport et des associations Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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