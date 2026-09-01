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Fête du sport et des associations Lieu-dit Le Bleufond Montignac-Lascaux

samedi 12 septembre 2026 · Lieu-dit Le Bleufond · Montignac-Lascaux

Fête du sport et des associations Lieu-dit Le Bleufond Montignac-Lascaux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Lieu-dit Le Bleufond
Adresse
Espace sport et nature
Ville
24290 Montignac-Lascaux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Montignac-Lascaux

Fête du sport et des associations

Lieu-dit Le Bleufond Espace sport et nature Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

14h-18h. Venez tester, découvrir les activités sportives et de loisirs pour cette nouvelle saison! Gratuit.
Venez tester, découvrir les activités sportives et de loisirs pour cette nouvelle saison!   .

Lieu-dit Le Bleufond Espace sport et nature Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00 

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English : Fête du sport et des associations

2:00 p.m.–6:00 p.m. Come try out and discover the sports and recreational activities for this new season! Free.

L’événement Fête du sport et des associations Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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