Informations pratiques

La Broque

Fête du sport

135 C rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez rencontrer les associations sportives de la vallée de la Bruche et tester différentes activités pour inscrire votre enfant à un pratique sportive ! De nombreuses associations seront présentes pour vous faire découvrir la richesse de leur offre sportive et de loisirs.

En parallèle, le centre aquatique Boiséo vous attend pour ses portes ouvertes où vous allez pouvoir découvrir différentes activités. .

135 C rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 04 48

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English :

L’événement Fête du sport La Broque a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche