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AGENDA · Molsheim

Fête du sport Molsheim

samedi 5 septembre 2026 · Molsheim

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
rue des Sports
Ville
67120 Molsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Molsheim

Fête du sport

rue des Sports Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

À l’occasion de la rentrée sportive des associations venez vous initier et découvrir des sports sous toutes leurs formes.   .

rue des Sports Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 58 58  renseignements@molsheim.fr

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English :

L’événement Fête du sport Molsheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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