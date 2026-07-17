Informations pratiques

Molsheim

Fête du sport

rue des Sports Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

À l’occasion de la rentrée sportive des associations venez vous initier et découvrir des sports sous toutes leurs formes. .

rue des Sports Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 58 58 renseignements@molsheim.fr

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English :

L’événement Fête du sport Molsheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig