AGENDA · Molsheim
Fête du sport Molsheim
samedi 5 septembre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Fête du sport
rue des Sports Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
À l’occasion de la rentrée sportive des associations venez vous initier et découvrir des sports sous toutes leurs formes. .
rue des Sports Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 58 58 renseignements@molsheim.fr
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English :
L’événement Fête du sport Molsheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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