Fête du sport Parc de la pointe des Vergnes Soustons
Fête du sport Parc de la pointe des Vergnes Soustons dimanche 14 juin 2026.
Soustons
Fête du sport
Parc de la pointe des Vergnes 1 Allée des Vergnes Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le principe de cette journée est de constituer des équipes de 4 en famille, entre amis, collègues ou voisins pour participer gratuitement et sur toute une journée, à des épreuves ludiques (course d’orientation, jeux d’obstacles, activités nautiques, archery game)
Chaque année, la Fête du Sport de la Ville de Soustons réunit près de 250 participants dans le cadre exceptionnel de la Pointe des Vergnes. Le principe de cette journée est de constituer des équipes de 4 en famille, entre amis, collègues ou voisins pour participer gratuitement et sur toute une journée, à des épreuves ludiques (course d’orientation, jeux d’obstacles, activités nautiques, archery game) .
Parc de la pointe des Vergnes 1 Allée des Vergnes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête du sport
The principle of this day is to form teams of 4 with family, friends, colleagues or neighbors to take part in free, all-day fun events (orienteering race, obstacle course, water sports, archery game)
L’événement Fête du sport Soustons a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS
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