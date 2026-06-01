Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Place des Arènes Soustons

Soustons

Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

New Old School Attitude vous invite a assister à leur gala de fin d’année Mission Impossible

New Old School Attitude vous invite a assister à leur gala de fin d’année Mission Impossible .

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 13 75

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English : Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible

New Old School Attitude invites you to attend their year-end gala Mission Impossible

L’événement Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Soustons a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS