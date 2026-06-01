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Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Place des Arènes Soustons

Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Place des Arènes Soustons

Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Place des Arènes Soustons vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Place des Arènes

Adresse : Espace culturel Roger Hanin

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif

Soustons

Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

New Old School Attitude vous invite a assister à leur gala de fin d’année Mission Impossible
New Old School Attitude vous invite a assister à leur gala de fin d’année Mission Impossible   .

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 13 75 

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English : Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible

New Old School Attitude invites you to attend their year-end gala Mission Impossible

L’événement Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Soustons a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS

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