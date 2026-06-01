Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Place des Arènes Soustons
Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Place des Arènes Soustons vendredi 12 juin 2026.
Soustons
Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible
Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
New Old School Attitude vous invite a assister à leur gala de fin d’année Mission Impossible
New Old School Attitude vous invite a assister à leur gala de fin d’année Mission Impossible .
Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 13 75
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English : Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible
New Old School Attitude invites you to attend their year-end gala Mission Impossible
L’événement Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Soustons a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS
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