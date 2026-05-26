Loups-Garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons
Loups-Garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons mercredi 10 juin 2026.
Soustons
Loups-Garous KIDS
Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:00:00
fin : 2026-06-10 18:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Une session Loups-Garous mais que pour les enfants !
Animés par un maître du jeu, les enfants défendent leur rôle nuit après nuit en essayant de survivre le plus longtemps possible. Discrétion, bluff, alliance seront de grandes forces !
Tous les niveaux sont acceptés.
Une session Loups-Garous mais que pour les enfants !
Animés par un maître du jeu, les enfants défendent leur rôle nuit après nuit en essayant de survivre le plus longtemps possible. Discrétion, bluff, alliance seront de grandes forces !
Tous les niveaux sont acceptés. .
Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Loups-Garous KIDS
A werewolf session for kids only!
Led by a game master, children defend their role night after night, trying to survive as long as possible. Discretion, bluffing and alliances will be their greatest strengths!
All levels welcome.
L’événement Loups-Garous KIDS Soustons a été mis à jour le 2026-05-23 par OTI LAS
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