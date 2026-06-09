Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité Maison des parents, des familles Soustons
Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité Maison des parents, des familles Soustons mardi 9 juin 2026.
Soustons
Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité
Maison des parents, des familles Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 15:00:00
fin : 2026-06-09 17:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents.
Un espace de jeux est proposé à vos enfants avec Aline.
Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents.
Un espace de jeux est proposé à vos enfants avec Aline. .
Maison des parents, des familles Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
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English : Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité
Come and share your experiences, exchange tips and meet other parents for a convivial and enriching moment between parents.
A play area is available for your children with Aline.
L’événement Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité Soustons a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI LAS
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