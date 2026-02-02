Fête du Théâtre en Auvergne Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand

Fête du Théâtre en Auvergne

Rue Abbé de l’Épée Maison de la Culture Salle Boris Vian Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Festival de théâtre amateur avec des troupes venant de toute la France

.

Rue Abbé de l’Épée Maison de la Culture Salle Boris Vian Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 32 48 59 auvergne@fncta.fr

English :

Amateur theater festival with troupes from all over France

