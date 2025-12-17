Fête du timbre Arcambal
Fête du timbre Arcambal samedi 7 mars 2026.
Fête du timbre
Arcambal Lot
Gratuit
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
La fête du timbre 2026 sur le village d’Arcambal
Exposition des adhérant timbres 1 jour etc..;
Organisé par l’UPQ (Union Philatélique du Quercy). .
Arcambal 46090 Lot Occitanie ecadoul@sfr.fr
English :
The 2026 stamp festival in the village of Arcambal
L’événement Fête du timbre Arcambal a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Cahors Vallée du Lot