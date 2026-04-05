Fête du véhicule ancien Lechâtelet
dimanche 2 août 2026 · Lechâtelet
Informations pratiques
Lechâtelet
Fête du véhicule ancien
Quai des Mariniers Lechâtelet Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’amicale Volants Rétro Lechâtelet organise la fête du véhicule ancien le dimanche 2 aout 2026 à Lechâtelet, de 9h à 18h. Entrée gratuite, café offert aux exposants. Animations, foodtruck, buvette
Tombola .
Quai des Mariniers Lechâtelet 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 22 22 88 amicalevrl21@gmail.com
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English : Fête du véhicule ancien
L’événement Fête du véhicule ancien Lechâtelet a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Rives de Saône