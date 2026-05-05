Fête du Vélo, Béthune, Béthune

Fête du Vélo Samedi 30 mai, 10h00 Béthune Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

La Fête du Vélo débarque sur la Grand’Place de Béthune !

Le samedi 30 mai 2026, venez célébrer le vélo sous toutes ses formes lors d’une journée festive et conviviale, ouverte à tous — familles, enfants, cyclistes aguerris ou simples curieux.

La journée s’articule autour d’un temps fort : la Convergence Vélo. Des groupes de cyclistes partiront de plusieurs communes du territoire (Lapugnoy, Gonnehem, Busnes, Douvrin, Beuvry, Nœux-les-Mines, Fresnicourt…) pour se retrouver ensemble sur la Grand’Place à 11h30.

Une belle façon de relier le territoire par le vélo.Vous pouvez rejoindre le groupe le plus proche de chez vous et pédaler jusqu’à Béthune en bonne compagnie.

Et une fois sur place, la fête continue : animations interactives, quizz vélo avec des lots à gagner, concours « Décore ton vélo » et « Vélo Innovant », espace jeux de société, vélo smoothie, etc… et le concert des Chasse Patates pour terminer la journée en musique !

Un événement gratuit, familial et engagé pour promouvoir les mobilités douces et le plaisir de rouler à vélo.

Rendez-vous le 30 mai, de 10h à 17h, Grand’Place de Béthune. À vos vélos !

Béthune Grand-Place 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « diarietou.ba@bethunebruay.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.bethunebruay.fr »}]

La CA Béthune-Bruay Artois Lys Romane organise le 30 mai 2026 à Béthune, sur la Grand’ Place, la Fête du vélo : un village avec des stands et des animations. Ainsi que des concours et balades vélos.

Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane