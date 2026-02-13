Fête du vélo, Champ de Mars, Saint-Marcellin

Fête du vélo Dimanche 24 mai, 09h00 Champ de Mars Isère

Que vous soyez cycliste du quotidien, amateur de balades tranquilles, sportif du dimanche ou simple curieux, la Fête du Vélo est l’occasion idéale de se retrouver, d’échanger et de (re)découvrir le plaisir de se déplacer à vélo.

Au programme : bourse aux vélos, animations, spectacles, balades conviviales, ateliers, rencontres, découvertes et surprises pour petits et grands. Une journée placée sous le signe de la mobilité douce, du partage et de la bonne humeur !

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Toutes les infos, tout le programme sur notre site

Champ de Mars SAINT MARCELLIN Saint-Marcellin 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@roulavelo.org https://roulavelo.org/index.php/evenements/249-fete-du-velo-2026/2026-05-24-10-05

Roulavélo vous donne rendez-vous pour une journée festive dédiée au vélo !