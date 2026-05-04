Fête du Vélo et de la Marche de Rennes esplanade Charles de Gaulle Rennes 6 et 7 juin Ille-et-Vilaine

Un week-end pour fêter les mobilités douces

Rendez-vous les samedi 6 et dimanche 7 juin, de 10h à 18h, sur l’esplanade Charles de Gaulle à Rennes pour deux jours de découverte et d’initiation dans le cadre de la Fête du Vélo et de la Marche, avec cette année la participation du Cargo Bike Festival.

Organisée par Rennes Métropole et les associations, la Fête du Vélo et de la Marche vise à en promouvoir la pratique sur le territoire, avec différentes propositions (gratuites) pour l’édition 2026 :

• Des stands d’information et d’animations : avec Rennes Métropole, la FFRandonnée, Rayons d’Action, la Petite Rennes, Roazhon Mobility, la présence du bus Maison du Vélo Mobile (information + animation « dans la peau d’un conducteur de bus » avec Keolis Rennes Métropole) et bien d’autres,

• Une piste d’éducation routière et son parcours ludique (« kids zone ») avec les moniteurs de Roazhon Mobility,

• Une vente de vélos enfants d’occasion révisés par la Petite Rennes,

• Un show trial,

• Un salon des exposants du vélo-cargo, dans le cadre du Cargo Bike Festival, et sa zone de test (encadrée par Roazhon Mobility)

• Une bourse aux vélos spéciale vélos-cargo,

• Des balades guidées à pied et à vélo par Destination Rennes,

• Une balade multimodale (à vélo ou en bus, puis balade à pied) entre Rennes et Chantepie, avec pique-nique, et un accompagnement par la FFRandonnée et Rayons d’Action

• Une parade à vélo dans le centre-ville de Rennes, avec DJ set à l’arrivée (organisée avec Rayons d’Action et Techno-vélo).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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esplanade Charles de Gaulle Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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