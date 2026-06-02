Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 5 juin, 13h00 Ille-et-Vilaine

Cycle des Séminaires d’ECOBIO

suivre sur BigBlueButton with the following link: [https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join](https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T14:30:00.000+02:00

3



OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

