fête du vélo, La Placette Tiers Lieu, Malaucène

fête du vélo Samedi 9 mai, 09h30 La Placette Tiers Lieu Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00

Programme à venir !

La Placette Tiers Lieu Grand rue 84340 Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

une matinée consacrée à la découverte du vélo ( parcours pour les enfants, projections de cours métrages sur le cyclisme, expo photo, ateliers de réparation de vélo …etc … )