Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

fête du vélo, La Placette Tiers Lieu, Malaucène

fête du vélo, La Placette Tiers Lieu, Malaucène

fête du vélo, La Placette Tiers Lieu, Malaucène samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Placette Tiers Lieu

Adresse : Grand rue 84340

Ville : 84340 Malaucène

Département : Vaucluse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

fête du vélo Samedi 9 mai, 09h30 La Placette Tiers Lieu Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00

Programme à venir !

La Placette Tiers Lieu Grand rue 84340 Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
une matinée consacrée à la découverte du vélo ( parcours pour les enfants, projections de cours métrages sur le cyclisme, expo photo, ateliers de réparation de vélo …etc … )

À voir aussi à Malaucène (Vaucluse)