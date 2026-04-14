fête du vélo, La Placette Tiers Lieu, Malaucène
fête du vélo, La Placette Tiers Lieu, Malaucène samedi 9 mai 2026.
fête du vélo Samedi 9 mai, 09h30 La Placette Tiers Lieu Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Programme à venir !
La Placette Tiers Lieu Grand rue 84340 Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
une matinée consacrée à la découverte du vélo ( parcours pour les enfants, projections de cours métrages sur le cyclisme, expo photo, ateliers de réparation de vélo …etc … )
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